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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Попова об отзыве нейтрального статуса у Валиевой и Кондратюка: «Полнейшее негодяйство, страшно за других ребят. Это сильный стресс для спортсменов»

Хореограф и тренер Бетина Попова  высказалась о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральные статусы Камилы Валиевой и Марка Кондратюка .

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