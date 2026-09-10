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В 33 регионах России ввели выплаты от 300 тыс. рублей за третьего ребенка

В 33 регионах России ввели выплаты от 300 тыс. рублей за третьего ребенка

Единовременные выплаты в размере 300 тыс. рублей и более при рождении третьего ребенка в молодых семьях установили 33 российских региона.

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