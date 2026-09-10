В 33 регионах России ввели выплаты от 300 тыс. рублей за третьего ребенка

Единовременные выплаты в размере 300 тыс. рублей и более при рождении третьего ребенка в молодых семьях установили 33 российских региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Пассажир в Турции...
- ВА Пассажир в Турции...
- ВА Пассажир в Турции...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым