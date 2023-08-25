Копеечка - Объявления Донбасса

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Смартфон Samsung Galaxy A32 4/128Гб - Донецк - 15 000 руб

Смартфон Samsung Galaxy A32 4/128Гб - Донецк - 15 000 руб

Продается Смартфон Samsung Galaxy A32 128GB Awesome Violet SM-A325F Зарядки нет в комплекте, цена 15000 рублей, продаётся по причине покупки другого телефона, носился в чехле и с защитным стеклом на экране, никогда не был в ремонте, работает хорошо.

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