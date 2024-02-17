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Злые русские и правдивые британцы

Злые русские и правдивые британцы

И привычно зиганулВоенный преступник, доказано виновный в гибели сотен тысяч людей, Борис Джонсонюк вылез из помойки истории, где он в последнее время обретался, и прохрюкал «Всем очевидно, что Навального убил Путин».

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Комментарии
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Natalija Osminina
Британия выращивает Гитлера, тот нападает на СССР. Британия выращивает Зеленского, тот нападает на Донбасс. Сейчас Британия толкает Мюнхен, Париж и Варшаву в Веймарском союзе, чтобы их опять уничтожили русские. А Британия отсиделась.
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