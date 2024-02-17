Natalija Osminina

Британия выращивает Гитлера, тот нападает на СССР. Британия выращивает Зеленского, тот нападает на Донбасс. Сейчас Британия толкает Мюнхен, Париж и Варшаву в Веймарском союзе, чтобы их опять уничтожили русские. А Британия отсиделась.