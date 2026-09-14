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Марина Александрова, Юлия Бордовских и Яна Расковалова посетили закрытую вечеринку в стиле "Великого Гэтсби"

Марина Александрова, Юлия Бордовских и Яна Расковалова посетили закрытую вечеринку в стиле "Великого Гэтсби"

Марина Александрова, Яна Расковалова, Юлия Бордовских, Ирина Зарькова, Екатерина Мухина, Евгения Линович и жена миллиардера Зияда Манасира Виктория посетили вечеринку в честь старта восьмого сезона закрытого культурно-образовательного клуба VI Community Ирины Вольской.

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