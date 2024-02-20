Восстановление экономики Китая набирает темпы. 18 февраля Китай сообщил о рекордно высоких показателях внутренних поездок и расходов во время только что завершившихся китайских новогодних каникул по лунному календарю, при этом оба показателя также значительно превышают показатели за тот же период 2019 года до вспышки пандемии COVID-19, что еще раз указывает на то, что восстановление потребления … Сообщение Восстановление экономики Китая: рекордные поездки и данные о расходах улучшают экономические перспективы появились сначала на Новостной портал о Китае PRC.