Звёздный дождь прольётся над Кубанью

Звёздный дождь прольётся над КубаньюВ пиковые моменты можно будет увидеть до 15 падающих метеоров в час Пик метеорного потока Ориониды можно будет наблюдать в небе над Краснодарским краем в ночь на 21 октября.
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