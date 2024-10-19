Живая Кубань
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Живая Кубань

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Звёздный дождь прольётся над Кубанью

Звёздный дождь прольётся над Кубанью

Звёздный дождь прольётся над КубаньюВ пиковые моменты можно будет увидеть до 15 падающих метеоров в час Пик метеорного потока Ориониды можно будет наблюдать в небе над Краснодарским краем в ночь на 21 октября.

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