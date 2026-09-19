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«Криминальная Россия» вернулась в эфир, но без Сергея Полянского — первые фото

«Криминальная Россия» вернулась в эфир, но без Сергея Полянского — первые фото

Культовый проект, который перевернул представление о телевидении, возвращается. Увы, «Криминальная Россия» теперь выходит без знаменитого ведущего Сергея Полянского, его сменил Кирилл Полухин.

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