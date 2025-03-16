Следы ядерных испытаний обнаружены в Сибири: к чему это ведет

Специалисты лабораторий геохимии радиоактивных элементов и экогеохимии Института геологии и минералогии СО РАН обнаружили следы радиоактивного загрязнения в южной части Западной Сибири, не связанные с местными ядерными испытаниями.
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