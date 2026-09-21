Украинская сталь — все

Украина за пару недель лишилась сталелитейной промышленности. Ключевые заводы в Днепропетровской и Запорожской областях, обеспечивавшие до 90% производства для самых разных областей — от мельчайших подшипников до броневой стали для военки, остановили работу после ракетных атак Источник фото: соцсети Под удар теперь попадает любое производственное предприятие, которое способно как изготавливать запчасти для военного применения, так и продукции для экспорта.
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