Украинская сталь — все

Украина за пару недель лишилась сталелитейной промышленности. Ключевые заводы в Днепропетровской и Запорожской областях, обеспечивавшие до 90% производства для самых разных областей — от мельчайших подшипников до броневой стали для военки, остановили работу после ракетных атак Источник фото: соцсети Под удар теперь попадает любое производственное предприятие, которое способно как изготавливать запчасти для военного применения, так и продукции для экспорта.