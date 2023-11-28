Захарова заявила о бездействии США в вопросе создания палестинского государства

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что слова президента США Джо Байдена о двухгосударственном подходе в ближневосточном кризисе расходятся с реальными шагами американской стороны, которая демонстрирует бездеятельность в данном направлении.
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