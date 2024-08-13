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Рейтинг WTA. Калинская стала №16, Шнайдер вошла в топ-20, Анисимова поднялась на 83 строчки и вернулась в топ-50

Рейтинг WTA. Калинская стала №16, Шнайдер вошла в топ-20, Анисимова поднялась на 83 строчки и вернулась в топ-50

Полуфиналистка «тысячника» в Торонто Диана Шнайдер впервые вошла в топ-20, финалистка Аманда Анисимова вернулась в топ-50 впервые с апреля 2023-го.

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