Российские актеры вошли в лонг-лист претендентов на премию BAFTA

Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист претендентов на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
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