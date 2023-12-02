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«Мы постоянно на виду у людей, поэтому сделал себе белые зубы»

«Мы постоянно на виду у людей, поэтому сделал себе белые зубы»

Нынешний год стал очень противоречивым для футболистов «Ростова». Весной они до последнего тура боролись за медали чемпионата России, но финишировали четвертыми, что с учетом ресурсов клуба можно назвать большим успехом.

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