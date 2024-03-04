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Газета.ру

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Тренер Черчесов отреагировал на ситуацию с задержанием Промеса в Дубае

Тренер Черчесов отреагировал на ситуацию с задержанием Промеса в Дубае

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" поделился размышлениями об истории, в которую попал нападающий московского "Спартака" Квинси Промес, задержанный в ОАЭ, и заявил, что ее надо завершить красиво.

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