Установить Windows 11 на ПК со старыми процессорами станет ещё сложнее. Microsoft закрывает одну из лазеек, связанную с модулем TPM

Похоже, вскоре установить Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами станет заметно сложнее. скриншот Bob Pony Недавно выпущенная сборка Windows 11 Insider Build 27686 (Dilithium) исправила ранее имевшийся обходной путь «setup.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии