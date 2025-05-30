Житель Новокузнецка поел апельсинов и попал в больницу с отравлением

www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Жителя Новокузнецка ночью 29 мая госпитализировали с подозрением на отравление сильнодействующим ядом после того, как он поел апельсинов.
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