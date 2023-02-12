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«Многое из Медиалиги я бы внедрял в профессиональный футбол. 2Drots боролись бы за чемпионство в Беларуси». Вячеслав Глеб об МФЛ

Вячеслав Глеб сравнил уровень медийного и профессионального футбола. «В Winline Медиалиге достаточно высокая конкуренция.

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