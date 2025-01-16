Калужские врачи и учителя остались без зарплаты из-за массового сбоя системы

В системах Межрегионального операционного управления Федерального казначейства произошел сбой, над устранением проблемы работают на федеральном уровнеВ Калужской области работники бюджетной сферы вовремя не смогли получить зарплату.
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