Аргументы недели
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Аргументы недели

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Как борьба с мошенниками может легко оставить без средств к существованию: бездушная блокировка счетов на пустом месте

Как борьба с мошенниками может легко оставить без средств к существованию: бездушная блокировка счетов на пустом месте

Обычный перевод на 35 рублей обернулся для владельца счета настоящим кошмаром. Из-за крошечного платежа человека внесли в базу подозрительных операций ЦБ РФ.

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Комментарии
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Василий Лыгин
Полностью согласен с мнением нормальных людей!  За мошеничество нужно карать так же как за покушение на убийство!
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1 м.
леонид рыбаков
КАК ВСЕГДА ПЛАН ВЫПОЛНЯЮТ НА НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЯХ --СОЗДАВАЯ АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛИЧЕСТВЕ ДЕЛ ----ОДНОГО ДАЖЕ АРТИСТА КАК КИРКОРОВ- ЛЕНС И ИМ ПОДОБНЫМ ПО ФИНАНСОВЫМ НАРУШЕНИЯМ МОЖНО ПОКРЫТЬ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ---НО НУЖЕН ОТЧЕТ О РАБОТЕ ---И КАК ВСЕГДА ВИНОВАТ ЧЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ДОКАЗЫВАТЬ ЧТО ОН НЕ НАРУШАЛ ----У НЕГО ЖЕ НЕТ АДВОКАТА НА СТАВКЕ
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1 м.
Владимир Соколов
заблокировали средства?))сразу в суд)) уже есть положительные решения со взысканиями штрафами банка
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1 м.