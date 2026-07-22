Как борьба с мошенниками может легко оставить без средств к существованию: бездушная блокировка счетов на пустом месте

леонид рыбаков

КАК ВСЕГДА ПЛАН ВЫПОЛНЯЮТ НА НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЯХ --СОЗДАВАЯ АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛИЧЕСТВЕ ДЕЛ ----ОДНОГО ДАЖЕ АРТИСТА КАК КИРКОРОВ- ЛЕНС И ИМ ПОДОБНЫМ ПО ФИНАНСОВЫМ НАРУШЕНИЯМ МОЖНО ПОКРЫТЬ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ---НО НУЖЕН ОТЧЕТ О РАБОТЕ ---И КАК ВСЕГДА ВИНОВАТ ЧЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ДОКАЗЫВАТЬ ЧТО ОН НЕ НАРУШАЛ ----У НЕГО ЖЕ НЕТ АДВОКАТА НА СТАВКЕ