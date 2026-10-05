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НХЛ. «Тампа» примет «Филадельфию», «Питтсбург» сыграет с «Виннипегом», «Бостон» против «Оттавы»

« Тампа » примет «Филадельфию» в матче НХЛ, « Питтсбург » сыграет с « Виннипегом », « Бостон » против «Оттавы», «Даллас» встретится с « Сан-Хосе ».

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