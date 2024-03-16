Советник Зеленского рассказал, когда НАТО введет войска на Украину

КИЕВ, 16 марта, ФедералПресс. Сегодня речь о вводе войск НАТО на Украину не идет, для этого необходимо соответствующее решение руководства альянса, сообщил замглавы администрации Владимира Зеленского Игорь Жовква.
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