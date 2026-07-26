"Страна": На границе Харьковской и Полтавской областей разрушены АЗС

Восточная Украина: на границе Харьковской и Полтавской областей повреждены все автозаправки. Глава военной администрации Полтавской области Виталий Дьяковнич сообщил о разрушении четырёх АЗС в районе Чутово.
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