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Луис Энрике: «Со мной впервые не продлили контракт. Теперь хочу в клуб – сделать то, что не смог в сборной»

Луис Энрике: «Со мной впервые не продлили контракт. Теперь хочу в клуб – сделать то, что не смог в сборной»

Луис Энрике высказался об уходе с поста главного тренера сборной Испании и своих планах. «Со мной впервые не продлили контракт.

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