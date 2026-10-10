Яйца и говядина подорожали в Армении более чем на 20%, в капуста — на 78,8%

Главное в тезисах: Рекордный скачок цен: капуста подорожала на 78,8%, яйца — на 23,8%, говядина — на 21,5% по данным Статкомитета Армении за сентябрь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым