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Мировое обозрение

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Яйца и говядина подорожали в Армении более чем на 20%, в капуста — на 78,8%

Яйца и говядина подорожали в Армении более чем на 20%, в капуста — на 78,8%

Главное в тезисах: Рекордный скачок цен: капуста подорожала на 78,8%, яйца — на 23,8%, говядина — на 21,5% по данным Статкомитета Армении за сентябрь.

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