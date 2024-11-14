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Россияне стали чаще покупать морепродукты на фоне роста доходов

Россияне стали чаще покупать морепродукты на фоне роста доходов

В РФ наблюдается увеличение потребления морских деликатесов, особенно морских моллюсков. Об этом информируют данные исследования Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и аналитической компании NTech, пишет РБК.

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