Россияне стали чаще покупать морепродукты на фоне роста доходов

В РФ наблюдается увеличение потребления морских деликатесов, особенно морских моллюсков. Об этом информируют данные исследования Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и аналитической компании NTech, пишет РБК.
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