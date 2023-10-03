Путин бился за бензин, а Медведев с «новоиспечённым кретином»

Главные сражения в новостях недели «Позор еврейского народа» Зеленский всю прошедшую неделю отмалчивался после нацистского дефиле в Канаде, Владимир Владимирович устроил битву за бензин, Дмитрий Медведев «грозно рычал, прутиком грозил», Байден хотел залезть на большое дерево и избежать шатдауна.