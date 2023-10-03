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Путин бился за бензин, а Медведев с «новоиспечённым кретином»

Путин бился за бензин, а Медведев с «новоиспечённым кретином»

Главные сражения в новостях недели «Позор еврейского народа» Зеленский всю прошедшую неделю отмалчивался после нацистского дефиле в Канаде, Владимир Владимирович устроил битву за бензин, Дмитрий Медведев «грозно рычал, прутиком грозил», Байден хотел залезть на большое дерево и избежать шатдауна.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
автор ты же анонсировал битву путина за бензин, и умолчал что она вчистую проиграна. вывод, решения президента это популистское сотрясание воздуха!
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23 час.
59
Послушаешь пу, одна вода...
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22 час.

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