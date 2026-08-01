Рязанская область обновит программное обеспечение транспортной системы

Модернизация позволит создать цифровую карту дорог.ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» объявило закупку на выполнение подрядных работ по обновлению программного обеспечения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) региона.
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