Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о необходимости смены руководства Украины.
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