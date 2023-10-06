Bloomberg: в США заявили о наличии вариантов продолжения помощи Киеву

BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS У администрации Соединенных Штатов есть варианты продолжения военной поддержки Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.
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