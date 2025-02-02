Платок на роток: законопроект о праве запрещать хиджабы завернули

валерия

Ещк один факт в пользу того, что депутаты продажные от кончиков волос до кончиков ногтей. Им плевать на интересы России, у них интерес один- бабки! Когда же ввелуь расстрел для коррупционеров???!!! Власть, когда ты начнешь защищать народ России , а не всяких пришельцев?