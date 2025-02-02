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Платок на роток: законопроект о праве запрещать хиджабы завернули

Платок на роток: законопроект о праве запрещать хиджабы завернули

Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru На этой неделе был отозван из нижней палаты российского парламента законопроект о праве субъектов запрещать ношение в школах России религиозной одежды, в том числе хиджабов.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Это точно. Еще в начале нулевых власти подстраховались. Снять депутата можно только сверху.
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9 час.
валерия
Ещк один факт в пользу того, что депутаты продажные от кончиков волос до кончиков ногтей. Им плевать на интересы России, у них интерес один- бабки! Когда же ввелуь расстрел для коррупционеров???!!! Власть, когда ты начнешь защищать народ России , а не всяких  пришельцев?
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9 час.
Алексей Смирнов
И зачем нам такое правительство?
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