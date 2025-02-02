Русский Колоколъ Belkin Alexey/news.ru На этой неделе был отозван из нижней палаты российского парламента законопроект о праве субъектов запрещать ношение в школах России религиозной одежды, в том числе хиджабов.
Платок на роток: законопроект о праве запрещать хиджабы завернули
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
Это точно. Еще в начале нулевых власти подстраховались. Снять депутата можно только сверху.
Ответить
9 час.
валерия
Ещк один факт в пользу того, что депутаты продажные от кончиков волос до кончиков ногтей. Им плевать на интересы России, у них интерес один- бабки! Когда же ввелуь расстрел для коррупционеров???!!! Власть, когда ты начнешь защищать народ России , а не всяких пришельцев?
Ответить
9 час.
Алексей Смирнов
И зачем нам такое правительство?
Ответить
12 мин.
Свежие комментарии