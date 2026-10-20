В Могилеве 5 июля 1871 года в обеспеченной еврейской семье родился Лев Кроль — человек, чья жизнь вместила невероятное: он руководил первой электростанцией Екатеринбурга, ввел 8-часовой рабочий день за десятилетия до того, как это стало нормой, возглавил уральских кадетов, стал одним из создателей Временного областного правительства Урала и активным масоном.
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