В Могилеве 5 июля 1871 года в обеспеченной еврейской семье родился Лев Кроль — человек, чья жизнь вместила невероятное: он руководил первой электростанцией Екатеринбурга, ввел 8-часовой рабочий день за десятилетия до того, как это стало нормой, возглавил уральских кадетов, стал одним из создателей Временного областного правительства Урала и активным масоном.