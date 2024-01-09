В Армавире после пожара в гараже найдено тело пенсионера

В Армавире после пожара в гараже найдено тело пенсионераАрмавирским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится в связи с пожаром, в результате которого погиб 76-летний мужчина.
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