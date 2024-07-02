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Путин поручил продвигать российские бренды и проекты за рубежом

Путин поручил продвигать российские бренды и проекты за рубежом

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов содействовать продвижению отечественных брендов и проектов за рубежом, об этом сообщается на сайте Кремля.

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