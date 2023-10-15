Умерла трехкратная номинантка на «Оскар» Пайпер Лори

Актриса Пайпер Лори скончалась 14 октября 2023 года в возрасте 91 года. О смерти трехкратной номинантки на премию «Оскар» сообщила Entertainment Weekly ее менеджер Мэрион Розенберг, назвав Пайпер «одной из самых замечательных и разносторонних актрис своего времени, с блестящим и творческим умом и замечательным человеком».