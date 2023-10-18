Болдуину могут предъявить новые обвинения по делу о случайном убийстве оператора

Прокуратура штата Нью-Мексико заявила, что актеру Алеку Болдуину вновь могут быть предъявлены уголовные обвинения по делу о непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок одной из сцен фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года.
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