Болдуину могут предъявить новые обвинения по делу о случайном убийстве оператора

Прокуратура штата Нью-Мексико заявила, что актеру Алеку Болдуину вновь могут быть предъявлены уголовные обвинения по делу о непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок одной из сцен фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года.