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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Болдуину могут предъявить новые обвинения по делу о случайном убийстве оператора

Болдуину могут предъявить новые обвинения по делу о случайном убийстве оператора

Прокуратура штата Нью-Мексико заявила, что актеру Алеку Болдуину вновь могут быть предъявлены уголовные обвинения по делу о непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок одной из сцен фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года.

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