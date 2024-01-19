Владельцы воронежского кафе «Ампир» планируют подать в суд за клевету после скандального видео. Видео от кафе

Аршак Меликджанян конечно надо разбираться и если это враньё, то автор вранья должен демонстративно быть наказан, потому что это уже не шутки, а сознательная провокация.

Кошмар Видео - фуфло. Показано не всё. Далее... Бойцы СВО получают такую зарплату, что могут себе позволить и дорогое кафе, особенно после госпиталя. Тем более, что они в кафе не каждый день ходят... И какой смысл обращаться в полицию, если нет уголовно наказуемого проступка? Поведение администрации кафе следует рассматривать, скорее, в морально-этическом плане.