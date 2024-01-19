Видео , предоставленное пресс-службой кафе Здесь Ранее - Проверяйте информацию - Воронеж, кафе "Ампир" - Еще раз обращаем ваше внимание на то, что военнослужащие к нам в это время не приходили, - отметили в "Ампире".
Владельцы воронежского кафе «Ампир» планируют подать в суд за клевету после скандального видео. Видео от кафе
Комментарии
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Аршак Меликджанян
конечно надо разбираться и если это враньё, то автор вранья должен демонстративно быть наказан, потому что это уже не шутки, а сознательная провокация.
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9 час.
Кошмар
Видео - фуфло. Показано не всё. Далее... Бойцы СВО получают такую зарплату, что могут себе позволить и дорогое кафе, особенно после госпиталя. Тем более, что они в кафе не каждый день ходят... И какой смысл обращаться в полицию, если нет уголовно наказуемого проступка? Поведение администрации кафе следует рассматривать, скорее, в морально-этическом плане.
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6 час.
Татьянка Яцук
А кто-то не знает, что видео можно и "подкорректировать"? ...Судя по физиономии товарища, который в сторону упорно глядел и мямлил что-то невразумительное, ложь со стороны сотрудников кафе, а не со стороны волонтёрши, сопровождающей бойцов! Изворачиваться начали после того, как информация дошла до общественности...и кто там о провокации долдонит- это что- единственный случай, когда бойцов не пустили в то или иное заведение, гостиницу и т.д.?...
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4 час.
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