ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Киршанская
    Очень грязный человек. Помойлов. Оттого и  в социализме не прижился.Почему за 70 лет ...
  • Елена Киршанская
    Кстати, Помойлов тут на соседнем сайте высказался.  зацените.     Какой, однако, затейливый у нас  собеседник.. И реф...Что будет, если с...
  • Елена Киршанская
    Помойлов,  давно известно, что человек существует только тогда, когда мыслит. А ты ведь  рефлексируешь, Помойлов. Как...Что будет, если с...

Владельцы воронежского кафе «Ампир» планируют подать в суд за клевету после скандального видео. Видео от кафе

Владельцы воронежского кафе «Ампир» планируют подать в суд за клевету после скандального видео. Видео от кафе

Видео , предоставленное пресс-службой кафе Здесь Ранее - Проверяйте информацию - Воронеж, кафе "Ампир" - Еще раз обращаем ваше внимание на то, что военнослужащие к нам в это время не приходили, - отметили в "Ампире".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аршак Меликджанян
конечно надо разбираться и если это враньё, то автор вранья должен демонстративно быть наказан, потому что это уже не шутки, а сознательная провокация.
Ответить
9 час.
Кошмар
Видео - фуфло. Показано не всё.  Далее... Бойцы СВО получают такую зарплату, что могут себе позволить и дорогое кафе, особенно после госпиталя. Тем более, что они в кафе не каждый день ходят... И какой смысл обращаться в полицию, если нет уголовно наказуемого проступка? Поведение администрации кафе следует рассматривать, скорее, в морально-этическом плане.
Ответить
6 час.
Татьянка Яцук
А кто-то не знает, что видео можно и &quot;подкорректировать&quot;? ...Судя по физиономии товарища, который в сторону упорно глядел и мямлил что-то невразумительное, ложь со стороны сотрудников кафе, а не со стороны волонтёрши, сопровождающей бойцов! Изворачиваться начали после того, как информация дошла до общественности...и кто там о провокации долдонит- это что- единственный случай, когда бойцов не пустили в то или иное заведение, гостиницу и т.д.?...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх