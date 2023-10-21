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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

В The First Descendant у персонажей будут свои особенные истории и концовки Хотя в про...

В The First Descendant у персонажей будут свои особенные истории и концовки Хотя в про...

В The First Descendant у персонажей будут свои особенные истории и концовкиХотя в прошлом месяце The First Descendant от Nexon запустила свою первую открытую бета-версию, знаете ли вы, что каждый персонаж не только обладает уникальными способностями, но и у каждого из них будет своя уникальная история… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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