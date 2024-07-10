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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гризманн о Евро: «Я чувствовал себя все лучше, но оказался на скамейке. Франция вернется. Сборная очень талантлива, но этого недостаточно»

Гризманн о Евро: «Я чувствовал себя все лучше, но оказался на скамейке. Франция вернется. Сборная очень талантлива, но этого недостаточно»

Команда Дидье Дешама вылетела на стадии 1/2 финала чемпионата Европы, уступив Испании со счетом 1:2. – Я плохо начал [турнир].

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