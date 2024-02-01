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Бастрыкин потребовал от следователей доклад о расправе над бойцом ММА

Бастрыкин потребовал от следователей доклад о расправе над бойцом ММА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с нападением на 21-летнего бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева в Махачкале, сообщили в ведомстве.

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