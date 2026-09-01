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Царьград

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Австрийский гид напал на польского альпиниста на краю обрыва

Австрийский гид напал на польского альпиниста на краю обрыва

Инцидент на высоте 3000 метров попал на видео: во время спуска гид толкнул поляка на узком гребне, после чего сдал лицензию, а ассоциация горных гидов начала дисциплинарную проверку.

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