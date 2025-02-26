Россия вошла в топ стран с самым дешевым интернетом

Россия входит в число стран с самой низкой стоимостью интернета в мире. Об этом на презентации нового национального проекта «Экономика данных и трансформация государства» в национальном центре «Россия» рассказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.