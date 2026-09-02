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Регионы России

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СБУ предотвратила покушение на лидера российской оппозиции в Киеве

СБУ предотвратила покушение на лидера российской оппозиции в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины в ночь на 2 сентября сообщила о предотвращении попытки покушения на одного из лидеров российской оппозиции в Киеве.

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