Эксперты назвали шесть продуктов для борьбы с осенней и зимней хандрой

Когда дни становятся короче, темнее и холоднее, многие люди испытывают чувство уныния. Легкая осенняя хандра вполне нормальна, но когда состояние влияет на повседневную жизнь, постоянно мешает эмоциям и мыслям человека, это может быть скрытым признаком сезонного аффективного расстройства.