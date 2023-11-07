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Эксперты назвали шесть продуктов для борьбы с осенней и зимней хандрой

Эксперты назвали шесть продуктов для борьбы с осенней и зимней хандрой

Когда дни становятся короче, темнее и холоднее, многие люди испытывают чувство уныния. Легкая осенняя хандра вполне нормальна, но когда состояние влияет на повседневную жизнь, постоянно мешает эмоциям и мыслям человека, это может быть скрытым признаком сезонного аффективного расстройства.

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