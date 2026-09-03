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CAT-Flow: новый алгоритм сокращает число шагов генерации изображений на 40%

CAT-Flow: новый алгоритм сокращает число шагов генерации изображений на 40%

В основе современных генеративных моделей, таких как FLUX и Stable Diffusion 3.5, лежит Flow Matching.

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