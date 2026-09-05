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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о запахе травки на US Open: «Я подумала: «Ребята, можете делать что угодно, но не делайте этого рядом с кортами»

Арина Соболенко высказалась о запахе травки, который почувствовала во время матча третьего круга US Open против Камиллы Рахимовой .

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