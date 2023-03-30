Военное обозрение

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Шпионы высокого полёта

Шпионы высокого полёта

Россыпь провалов Второго марта в Комсомольске-на-Амуре местный житель был задержан за попытку передать данные о российских военных объектах украинской разведке.

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