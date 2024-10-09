Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ 20 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

ВСУ 20 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

Украинские националисты 20 раз за последние сутки атаковали территорию ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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