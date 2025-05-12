Прогноз выживаемости по фотографии – новое слово в сфере медицины

Биологический возраст может отражаться на лице человека, и эта информация может иметь важное клиническое значение Когда пациенты заходят в кабинет, врачи нередко интуитивно оценивают их здоровье по внешнему виду.
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