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Прогноз выживаемости по фотографии – новое слово в сфере медицины

Прогноз выживаемости по фотографии – новое слово в сфере медицины

Биологический возраст может отражаться на лице человека, и эта информация может иметь важное клиническое значение Когда пациенты заходят в кабинет, врачи нередко интуитивно оценивают их здоровье по внешнему виду.

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