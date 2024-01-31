Археологические раскопки мешают работе «Транснефти» «Транснефть» столкнулась с необычной проблемой, которая мешает нарастить поставки нефти в экспортный терминал Новороссийска.
Пронедра
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Археологические раскопки мешают работе «Транснефти» «Транснефть» столкнулась с необычной проблемой, которая мешает нарастить поставки нефти в экспортный терминал Новороссийска.
Свежие комментарии